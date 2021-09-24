Фото: Даниил Медведев в костюме с бабочкой на Кубке Лэйвера

В официальном «инстаграме» Кубка Лэйвера появились фотографии участников турнира в непривычном образе, а именно в костюмах с бабочкой. Оказался в кадре и российский теннисист Даниил Медведев (на фото справа).
Фото: https://www.instagram.com/p/CUL6NtSJP_Q/
Кубок Лэйвера 2021 года пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В команду Европы вошли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Команду остального мира представят Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).
Ранее стало известно расписание первого дня турнира Кубка Лэйвера.
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