Фото: Даниил Медведев в костюме с бабочкой на Кубке Лэйвера

В официальном «инстаграме» Кубка Лэйвера появились фотографии участников турнира в непривычном образе, а именно в костюмах с бабочкой. Оказался в кадре и российский теннисист Даниил Медведев (на фото справа).

Фото: https://www.instagram.com/p/CUL6NtSJP_Q/

Кубок Лэйвера 2021 года пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США). В команду Европы вошли Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв (Россия), Маттео Берреттини (Италия) и Каспер Рууд (Норвегия). Команду остального мира представят Денис Шаповалов (Канада), Диего Шварцман (Аргентина), Феликс Оже-Альяссим (Канада), Райлли Опелка (США), Джон Иснер (США) и Ник Кирьос (Австралия).

Ранее стало известно расписание первого дня турнира Кубка Лэйвера.