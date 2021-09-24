Бьорн Борг — о команде Европы: защитить наш титул на Кубке Лэйвера будет очень сложно

Капитан сборной Европы на Кубке Лэйвера, швед Бьорн Борг рассказал, сможет ли его команда защитить титул чемпионов турнира.

«Я очень рад, что моя команда здесь. Это будущее тенниса. Мы все вместе, у нас есть командный дух, мы готовы сыграть в эти выходные. В первый день у нас играют шесть хороших игроков. На самом деле не имеет значения, кто из них будет играть. Это будет жёсткая борьба.



Каждая победа очень важна. Вот почему мы здесь. Мы собираемся попытаться защитить наш титул. Ранее мы очень хорошо справлялись с ситуацией, и это то, что мы собираемся сделать и на этот раз. Но наверняка это будет очень, очень сложно», — приводит слова Борга АТР.

В команде Борга шесть из 10 лучших игроков в рейтинге.