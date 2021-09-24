Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бьорн Борг — о команде Европы: защитить наш титул на Кубке Лэйвера будет очень сложно

Бьорн Борг — о команде Европы: защитить наш титул на Кубке Лэйвера будет очень сложно
Комментарии

Капитан сборной Европы на Кубке Лэйвера, швед Бьорн Борг рассказал, сможет ли его команда защитить титул чемпионов турнира.

«Я очень рад, что моя команда здесь. Это будущее тенниса. Мы все вместе, у нас есть командный дух, мы готовы сыграть в эти выходные. В первый день у нас играют шесть хороших игроков. На самом деле не имеет значения, кто из них будет играть. Это будет жёсткая борьба.

Каждая победа очень важна. Вот почему мы здесь. Мы собираемся попытаться защитить наш титул. Ранее мы очень хорошо справлялись с ситуацией, и это то, что мы собираемся сделать и на этот раз. Но наверняка это будет очень, очень сложно», — приводит слова Борга АТР.

В команде Борга шесть из 10 лучших игроков в рейтинге.

Новость по теме
Андрей Рублёв — о команде Европы: у нас есть Борг и Энквист. Они знают всё лучше нас
Новость по теме
Андрей Рублёв сфотографировался в смокинге для Кубка Лэйвера
Медведев сменил имидж перед Кубком Лэйвера. Но чемпиона US Open пока не пускают в бой Медведев сменил имидж перед Кубком Лэйвера. Но чемпиона US Open пока не пускают в бой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021