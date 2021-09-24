Ник Кирьос: «Большая тройка» из команды Европы не играет из-за травм, это наш шанс
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о перспективах команды мира на Кубке Лэйвера, а также об эмоциях, которые вызывает у него это соревнование.
«Я думаю, что это наше время. «Большая тройка» из команды Европы сейчас не играет из-за травм, думаю, что это наш лучший шанс. Мы более известная команда. Зрители будут болеть за нас, и я думаю, что с самого начала энергия болельщиков будет с нами.
Обычно я не сильно плачу, когда проигрываю матчи. Я пережил пару тяжёлых поражений на этом турнире, например, против Роджера в Праге, и Джеку Соку в тот момент пришлось подойти ко мне и утешить. Это определённо вызывает множество эмоций, которых я не чувствую, когда играю на каком-либо другом турнире», — приводит слова Кирьоса АТР.
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