Ник Кирьос: «Большая тройка» из команды Европы не играет из-за травм, это наш шанс

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о перспективах команды мира на Кубке Лэйвера, а также об эмоциях, которые вызывает у него это соревнование.



«Я думаю, что это наше время. «Большая тройка» из команды Европы сейчас не играет из-за травм, думаю, что это наш лучший шанс. Мы более известная команда. Зрители будут болеть за нас, и я думаю, что с самого начала энергия болельщиков будет с нами.

Обычно я не сильно плачу, когда проигрываю матчи. Я пережил пару тяжёлых поражений на этом турнире, например, против Роджера в Праге, и Джеку Соку в тот момент пришлось подойти ко мне и утешить. Это определённо вызывает множество эмоций, которых я не чувствую, когда играю на каком-либо другом турнире», — приводит слова Кирьоса АТР.