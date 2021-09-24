Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев: мы знаем, что являемся фаворитами Кубка Лэйвера

Александр Зверев: мы знаем, что являемся фаворитами Кубка Лэйвера
Комментарии

Немецкий теннисист, представляющий команду Европы на Кубке Лэйвера, Александр Зверев оценил шансы на победу в этом соревновании.

«Трибуны, может быть, будут немного против нас. Но мы такие, какие мы есть. Мы шесть из 10 лучших игроков. Многие из нас сейчас находятся в невероятной форме. Мы знаем, что мы фавориты. Я думаю, что все с нетерпением ждут этого вызова, и мы посмотрим, как он пройдёт», — приводит слова Зверева АТР.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принял участие швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.

Новость по теме
Джон Макинрой: все игроки из команды мира голодны до победы и полны желания
Новость по теме
Ник Кирьос: «Большая тройка» из команды Европы не играет из-за травм, это наш шанс
Медведев сменил имидж перед Кубком Лэйвера. Но чемпиона US Open пока не пускают в бой Медведев сменил имидж перед Кубком Лэйвера. Но чемпиона US Open пока не пускают в бой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021