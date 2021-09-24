Александр Зверев: мы знаем, что являемся фаворитами Кубка Лэйвера

Немецкий теннисист, представляющий команду Европы на Кубке Лэйвера, Александр Зверев оценил шансы на победу в этом соревновании.

«Трибуны, может быть, будут немного против нас. Но мы такие, какие мы есть. Мы шесть из 10 лучших игроков. Многие из нас сейчас находятся в невероятной форме. Мы знаем, что мы фавориты. Я думаю, что все с нетерпением ждут этого вызова, и мы посмотрим, как он пройдёт», — приводит слова Зверева АТР.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принял участие швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.