Жереми Шарди приостановил сезон из-за побочных эффектов вакцины от коронавируса

Французский теннисист Жереми Шарди приостановил сезон в связи с физическими проблемами из-за побочных эффектов вакцины от коронавируса.



«С тех пор как мне сделали прививку, у меня появился ряд проблем. Я не могу тренироваться, не могу играть.



Я был у двух врачей, сдал несколько анализов, поэтому знаю, что происходит со мной. Самое главное — заботиться о себе, лечиться. Я даже предпочитаю уделять больше времени лечению и быть уверенным, что в будущем у меня не будет проблем, чем попытаться вернуться на корт как можно быстрее и в конечном итоге столкнуться с новыми проблемами со здоровьем.



Психологически это трудно, потому что я не знаю, как долго это продлится. На данный момент мой сезон остановлен, и я не знаю, когда продолжу. Это расстраивает, потому что я очень хорошо начал год. А потом поехал на Игры, где тоже чувствовал себя отлично. Теперь мой сезон зашёл в тупик, и я не знаю, когда вернусь. Это особенно расстраивает потому, что мне осталось играть не так много. Теперь я сожалею о том, что вакцинировался, но я не мог знать, что так получится.



В феврале мне будет 35. Сейчас я, возможно, немного пессимистичен, но я впервые подумал, что следующий сезон может стать последним. Это сложно, потому что мне нравилось соревноваться и я хотел играть подольше.

Проблема в том, что у нас нет объективной оценки действия вакцины, проверенной временем. Есть люди, у которых были похожие симптомы, но продолжительность у всех была разной», — приводит слова Шарди France 24.

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