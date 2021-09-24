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Чемпионка US Open Эмма Радукану сыграла в теннис с Кейт Миддлтон. Фото

Чемпионка US Open Эмма Радукану сыграла в теннис с Кейт Миддлтон. Фото
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, сыграла в теннис с Кэтрин, герцогиней Кембриджской (в девичестве — Кейт Миддлтон). Соответствующие фотографии появились в «Инстаграме».

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» WTA.

Радукану и Миддлтон встретились в Национальном теннисном центре на юго-западе Лондона, они оказались по одну сторону сетки, сыграв небольшую парную встречу.

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка занимает 22-ю строчку.

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