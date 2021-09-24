Эмма Радукану после победы на US Open рассталась с тренером

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, сенсационно выигравшая Открытый чемпионат США 2021 года, прекратила сотрудничество с тренером Эндрю Ричардсоном. Об этом сообщает Daily Express.

По словам спортсменки, теперь она нацелена на то, чтобы её тренером стал более опытный специалист, имеющий опыт работы на самом высоком уровне.

В финале US Open Эмма обыграла 19-летнюю представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3. Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. В рейтинге WTA британка занимает 22-ю строчку.

Также ранее Радукану преодолела отметку в 2 млн подписчиков в «Инстаграме». Она стала пятой действующей теннисисткой, которой покорился данный рубеж. Больше подписчиков в женском теннисе у Серены Уильямс (13,6 млн), Сани Мирзы (7,9 млн), Наоми Осаки (2,9 млн) и Эжени Бушар (2 млн).

