Шварцман поделился ожиданиями от матча с Рублёвым на Кубке Лэйвера

15-я ракетка мира, аргентинец Диего Шварцман поделился ожиданиями перед первым матчем Кубка Лэйвера с россиянином Андреем Рублёвым. Напомним, турнир пройдёт с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

«Я думаю, что условия для меня хорошие. Я уверенно ощущаю себя на кортах. Прекрасно чувствовал себя на нескольких тренировках, которые были у меня перед турниром.

Я должен быть готов к первому матчу на Кубке. У Андрея Рублева хорошие шансы, он играет очень быстро. В этих условиях у меня будет возможность набрать очки. Посмотрим, что будет во время матча, но мне здесь всё очень нравится», — цитирует Шварцмана Tennis World USA.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Роджер Федерер, проводится с 2017 года вскоре после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.