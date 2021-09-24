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Шарапова рассказала, за что Серена Уильямс возненавидела её

Шарапова рассказала, за что Серена Уильямс возненавидела её
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в своей автобиографии рассказала, за что, по её мнению, американка Серена Уильямс возненавидела её.

«После финала Уимблдона — 2004, когда я вошла в раздевалку, я услышала, как громко рыдала Серена Уильямс.

Это было даже не похоже на рыдания, Серена вопила. Я ушла из раздевалки так быстро, как могла, но она знала, что я слышала её. Думаю, она ненавидела меня за то, что я увидела её в самый неподходящий момент. Но в основном я думаю, что Серена ненавидела меня за то, что я слышала её плач. Она не простила мне этого», — написала Шарапова в своей автобиографической книге «Неудержимая. Моя жизнь».

Напомним, 17-летняя Мария Шарапова стала победительницей Уимблдона 2004 года. В финале россиянка переиграла чемпионку двух предыдущих розыгрышей американку Серену Уильямс.

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