Бартоли — об Осаке: сложно выйти на корт, пытаясь доказать, что ты стоишь вложенных денег

Победительница Уимблдона-2013, бывшая седьмая ракетка мира француженка Марион Бартоли высказалась о 8-й ракетке мира Наоми Осаке.
«Одно дело — выйти на корт, зная, что вам нечего терять. Но сложно сделать это, когда вы выиграли четыре турнира «Большого шлема», вы получаете более $ 50 млн спонсорских взносов каждый год и вам нужно доказать, что вы стоите этих инвестиций. Вы должны выходить и играть. Такая теннисистка, как Наоми, не может играть в матчах без какого-либо давления, как это делают 17-18-летние спортсменки.
Когда вы представляете так много организаций и когда вы являетесь лицом таких престижных брендов, единственное, что вас радует — это победа. Потому что вы знаете, что никого не разочаровали.
Вам не платят за участие в первых трёх раундах турниров, вам платят только за победу в турнирах, и поэтому вы чувствуете, что больше не играете для себя, а для тех, кто благодаря вам зарабатывает деньги на теннисе», — приводит слова Бартоли Tennis World USA.
Напомним, победительница четырёх турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 4 по 17 октября.
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