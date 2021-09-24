Маррей уступил 13-й ракетке мира Хуркачу в четвертьфинале турнира в Метце

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей закончил своё выступление на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). Британец проиграл 13-й ракетке мира Хуберту Хуркачу со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Встреча продлилась 1 час 49 минут.
Маррей выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и не использовал ни одного брейк-пойнта из четырёх. На счету Хуркача 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
За право выйти в финал Хуркач поборется с немецким теннисистом Петером Гоёвчиком, который во втором круге турнира выбил россиянина Карена Хачанова (6:3, 7:6), а в четвертьфинале победил американца Маркоса Гирона (3:6, 6:1, 6:3).
Отметим, что Хуркача (13) и Маррея (113) разделяют ровно сто позиций в мужском рейтинге ATP.
Призовой фонд турнира в Метце в этом году составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Цонга.
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