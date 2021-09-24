Квитова прошла в полуфинал турнира в Остраве, обыграв Тайхман

Чешская теннисистка Петра Квитова пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), обыграв представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман в двух сетах (6:4, 6:4). Встреча продлилась 1 час 36 минут

Квитова сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Тайхман — ни одного эйса, 1 двойная ошибка и только 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

За право выйти в финал представительница Чехии поборется с победителем пары Анетт Контавейт (Эстония) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Отметим, что во втором круге турнира Петра Квитова обыграла 20-летнюю российскую теннисистку Анастасию Потапову в трёх сетах (6:1, 6:7, 6:3).

Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, которая пропускает текущий розыгрыш.