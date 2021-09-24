Квитова и Остапенко не сыграют на турнире в Чикаго
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10-я ракетка мира Петра Квитова и 29-я ракетка мира Елена Остапенко снялись с турнира категории WTA-500, который пройдёт в Чикаго (США) с 27 сентября по 3 октября. Об этом сообщает «твиттер» Entry List Updates Women.
Также от участия отказалась американка Элисон Риске.
Все три теннисистки на этой неделе выступают на турнире категории WTA-500 в Остраве (Чехия). Остапенко и Риске выбыли во втором круге, Квитова смогла выйти в полуфинал.
В основной сетке их заменят Мисаки Дои, Лорин Дэвис и Жасмин Паолини.
Напомним, ранее с турнира снялись Арина Соболенко, Каролина Плишкова, София Кенин, Эмма Радукану, Кори Гауфф, Сорана Кырстя, Петра Мартич, Хизер Уотсон и Йоханна Конта.
Россиянки Дарья Касаткина и Елена Веснина также не примут участие в турнире.
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