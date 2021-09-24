Воры вернули Весниной олимпийскую золотую медаль вместе с коробкой конфет и запиской

23 сентября воры вернули похищенные медали олимпийской чемпионке, российской теннисистке Елене Весниной. Неизвестные оставили награды на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живёт спортсменка. К медалям злоумышленники приложили коробку конфет и записку с извинениями.

«Вместе с медалями оставили и коробку конфет. Положили и записку с извинениями. Но я её не видел, содержание сказать не могу», — приводит «Комсомольская правда — Краснодар» слова источника в полиции Подмосковья.

Сама спортсменка свои медали ещё не получила.

«Подтвердить пока ничего не могу. Следователи занимаются. Я пока ничего не получала», — цитирует Веснину «Комсомольская правда — Краснодар».

Напомним, 11 сентября российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что её дом обокрали. Олимпийская чемпионка рассказала, что воры украли обе олимпийские медали — золотую и серебряную, драгоценности, а также взломали сейф.