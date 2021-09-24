10-я ракетка мира Рууд обыграл Опелку в матче открытия Кубка Лэйвера

10-я ракетка мира норвежец Каспер Рууд обыграл американца Райлли Опелку в первом матче Кубка Лэйвера со счётом 6:3, 7:6. Встреча продлилась 1 час 45 минут.
Рууд сделал 4 эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и успешно использовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Опелки 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.
Следующий матч Кубка Лэйвера начнётся сегодня, 24 сентября, в 21:30. Итальянец Маттео Берреттини сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Отметим, что 25 сентября, в 2:00 мск первый матч на турнире проведёт россиянин Андрей Рублёв, который встретится аргентинцем Диего Шварцманом.
Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие Роджер Федерер, проводится с 2017 года вскоре после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса.
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