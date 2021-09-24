11-я ракетка мира Бенчич уступила эстонке Контавейт в четвертьфинале турнира в Остраве
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт пробилась в полуфинал турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в двух сетах (6:4, 6:3). Встреча продлилась 1 час 14 минут
Контавейт сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и успешно использовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Бенчич 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
За право выйти в финал представительница Эстонии поборется с Петрой Квитовой, которая ранее пробилась в полуфинал турнира, обыграв соотечественницу Бенчич — Хиль Белен Тайхман (6:4, 6:4).
Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, которая пропускает текущий розыгрыш.
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