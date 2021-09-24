Карреньо-Буста обыграл 133-ю ракетку мира Руне и пробился в полуфинал турнира в Метце
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл 133-ю ракетку мира из Дании Хольгера Витуса Нёсков Руне в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) со счётом 6:4, 3:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 10 минут.
Карреньо-Буста выполнил 9 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Руне — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
За право выйти в финал Карреньо-Буста сразится с 20-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом. На стадии 1/4 финала француз обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (6:3, 6:3).
Призовой фонд турнира в Метце в этом году составил более € 419 тыс. Его действующим победителем является француз Жо-Вильфрид Цонга.
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