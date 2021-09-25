Рублёв обыграл Шварцмана на Кубке Лэйвера

В Бостоне стартовал коммерческий командный турнир Кубок Лэйвера. В третьем поединке дня сошлись россиянин Андрей Рублёв и аргентинец Диего Шварцман. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой россиянина со счетом 4:6, 6:3, 11:9. При этом в решающем тай-брейке российский теннисист уступал со счетом 2:6.
Ранее на турнире норвежец Каспер Рууд одержал победу над американцем Райлли Опелкой, а итальянец Маттео Берреттини обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.
На турнире теннисисты выступают за сборные Европы и Мира. Теперь счёт 3:0 в пользу Европы. За Европу играют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кириос.
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