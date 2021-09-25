Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв обыграл Шварцмана на Кубке Лэйвера

Рублёв обыграл Шварцмана на Кубке Лэйвера
Комментарии

В Бостоне стартовал коммерческий командный турнир Кубок Лэйвера. В третьем поединке дня сошлись россиянин Андрей Рублёв и аргентинец Диего Шварцман. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой россиянина со счетом 4:6, 6:3, 11:9. При этом в решающем тай-брейке российский теннисист уступал со счетом 2:6.

Ранее на турнире норвежец Каспер Рууд одержал победу над американцем Райлли Опелкой, а итальянец Маттео Берреттини обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

На турнире теннисисты выступают за сборные Европы и Мира. Теперь счёт 3:0 в пользу Европы. За Европу играют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Мир представляют Денис Шаповалов, Диего Шварцман, Феликс Оже-Альяссим, Райлли Опелка, Джон Иснер и Ник Кириос.

Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2021, суббота. 03:05 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 9
4 		6 1 11
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Новость по теме
10-я ракетка мира Рууд обыграл Опелку в матче открытия Кубка Лэйвера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021