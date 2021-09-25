Прошла жеребьёвка турнира в Сан-Диего, где сыграют Рублёв, Карацев, Маррей и Шаповалов

Прошла жеребьёвка турнира категории ATO-250 в Сан-Диего (США), который пройдёт с 27 сентября по 3 октября.
Первый номер у посева у россиянина Андрея Рублёва, он начнёт борьбу со второго круга, где сыграет с победителем матча Фабио Фоньини (Италия) – Брэндон Накашима (США). Вторым сеяным турнира стал норвежец Каспер Рууд, во втором раунде он сыграет либо с Энди Мареем (Великобритания, WC), либо с Кеем Нисикори (Япония).
Также попали в посев и начнут соревнования со второго круга Феликс Оже-Альяссим (3) и Денис Шаповалов (4).
В основную сетку Сан-Диего попал ещё один россиянин – Аслан Карацев, в первом круге он сразится с представителем Аргентины Федерико Дельбонисом.
Призовой фонд турнира в Сан-Диего составил $ 600 тыс. Его победитель получит более $ 92 тыс.
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