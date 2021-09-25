Видео решающего розыгрыша из 24 ударов в матче Рублёва со Шварцманом на Кубке Лэйвера

Пресс-служба Кубка Лэйвера в «Инстаграме» опубликовала видео решающего розыгрыша из 24 ударов в матче россиянина Андрея Рублёва (команда Европы) и аргентинца Диего Шварцмана (команда остального мира). Он завершился реализованным матчболом Рублёва.

Публикация доступна в «инстаграме» Кубка Лэйвера. Права на видео принадлежат TRIDENT8 dba Laver Cup и Eurosport.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой россиянина со счётом 4:6, 6:3, 11:9. При этом на решающем тай-брейке российский теннисист уступал со счётом 2:6.

Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Отметим, что ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.