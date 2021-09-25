Видео решающего розыгрыша из 24 ударов в матче Рублёва со Шварцманом на Кубке Лэйвера

Пресс-служба Кубка Лэйвера в «Инстаграме» опубликовала видео решающего розыгрыша из 24 ударов в матче россиянина Андрея Рублёва (команда Европы) и аргентинца Диего Шварцмана (команда остального мира). Он завершился реализованным матчболом Рублёва.
Публикация доступна в «инстаграме» Кубка Лэйвера. Права на видео принадлежат TRIDENT8 dba Laver Cup и Eurosport.
Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась победой россиянина со счётом 4:6, 6:3, 11:9. При этом на решающем тай-брейке российский теннисист уступал со счётом 2:6.
Выставочный турнир Кубок Лэйвера, в организации которого принимает участие 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, проводится с 2017 года через две недели после US Open. Соревнования 2020 года были перенесены на 2021-й из-за изменений в календаре, связанных с пандемией коронавируса. Отметим, что ранее российские теннисисты ни разу не участвовали в данных соревнованиях.
- 25 сентября 2021
-
11:00
-
10:33
-
09:37
-
08:27
-
05:13
-
00:23
- 24 сентября 2021
-
23:00
-
22:24
-
22:13
-
21:36
-
21:21
-
21:12
-
20:46
-
19:58
-
19:42
-
19:17
-
18:13
-
17:57
-
17:35
-
16:53
-
16:06
-
16:03
-
15:56
-
14:38
-
13:35
-
13:31
-
12:57
-
12:29
-
11:50
-
11:35
-
11:00
-
10:54
-
09:22
-
09:15
-
00:57