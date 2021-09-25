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Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в финал турнира в Нур-Султане

Белорус Илья Ивашко не сумел пробиться в финал турнира в Нур-Султане
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Белорусский теннисист Илья Ивашко не сумел пробиться в финал турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан).

В полуфинальном матче Ивашко (8) в двух сетах проиграл представителю Австралии Джеймсу Дакворту со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. Ивашко 6 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету Дакворта — 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Дакворт впервые в карьере вышел в финале турнира ATP. За победу в Нур-Султане Джеймс сразится с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Квон Сон У (Южная Корея).

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Его действующим победителем является представитель Австралии Джон Миллман.

Нур-Султан (м). 1/2 финала
25 сентября 2021, суббота. 11:10 МСК
Илья Ивашко
52
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4  
6 		7 7  
         
Джеймс Дакворт
65
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
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