26 эйсов не помогли Александру Бублику выйти в финал турнира в Нур-Султане

34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в решающий раунд домашнего турнира категории ATP-250, который проходит в Нур-Султане.

В полуфинальном матче Бублик (2) в трёх сетах проиграл представителю Южной Кореи Квону Сон У (82-я ракетка мира) со счётом 6:3, 5:7, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Бублик 26 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника — 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За титул в Нур-Султане южнокореец поборется с представителем Австралии Джеймсом Даквортом.

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Его действующим победителем является представитель Австралии Джон Миллман.