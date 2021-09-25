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26 эйсов не помогли Александру Бублику выйти в финал турнира в Нур-Султане

26 эйсов не помогли Александру Бублику выйти в финал турнира в Нур-Султане
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34-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в решающий раунд домашнего турнира категории ATP-250, который проходит в Нур-Султане.

В полуфинальном матче Бублик (2) в трёх сетах проиграл представителю Южной Кореи Квону Сон У (82-я ракетка мира) со счётом 6:3, 5:7, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 4 минуты. Бублик 26 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника — 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За титул в Нур-Султане южнокореец поборется с представителем Австралии Джеймсом Даквортом.

Призовой фонд соревнований в Нур-Султане составляет $ 480 тыс. Его действующим победителем является представитель Австралии Джон Миллман.

Нур-Султан (м). 1/2 финала
25 сентября 2021, суббота. 13:30 МСК
Квон Сон У
82
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 6
6 		5 3
         
Александр Бублик
34
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
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