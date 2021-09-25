Контавейт не пустила Квитову в финал турнира в Остраве

Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт вышла в финал турнира категории WTA 500, который проходит в Остраве (Чехия). В полуфинальном матче соревнований Контавейт уверенно обыграла вторую ракетку соревнований Петру Квитову из Чехии со счётом 6:0, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Контавейт четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Квитова подала четыре эйса, трижды ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Контавейт в третий раз обыграла Квитову в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисисток стал 5-3 в пользу представительницы Чехии.

За титул турнира в Остраве Контавейт сыграет с четвёртой сеяной Марией Саккари из Греции.

Призовой фонд турнира в Остраве составляет $ 565 530.