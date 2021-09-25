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17 эйсов не помогли Монфису выйти в финал турнира в Метце. Француз проиграл Карреньо-Бусте

17 эйсов не помогли Монфису выйти в финал турнира в Метце. Француз проиграл Карреньо-Бусте
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в финал турнира категории АТР-250 в Метце (Франция). В полуфинальном матче соревнований второй сеяный Карреньо-Буста нанёс поражение третьей ракетке соревнований французу Гаэлю Монфису со счётом 7:5, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. Монфис подал 17 эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

Карреньо-Буста сравнял счёт в личном противостоянии с Монфисом в официальных матчах – 3-3.

За титул турнира в Метце Карреньо-Буста сыграет с первой ракеткой соревнований Хубертом Хуркачем из Польши.

Призовой фонд турнира в Метце составляет € 419 470.

Метц. 1/2 финала
25 сентября 2021, суббота. 17:05 МСК
Гаэль Монфис
20
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 8  
7 		7 10  
         
Пабло Карреньо-Буста
16
Испания
Пабло Карреньо-Буста
П. Карреньо-Буста
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