17 эйсов не помогли Монфису выйти в финал турнира в Метце. Француз проиграл Карреньо-Бусте
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста вышел в финал турнира категории АТР-250 в Метце (Франция). В полуфинальном матче соревнований второй сеяный Карреньо-Буста нанёс поражение третьей ракетке соревнований французу Гаэлю Монфису со счётом 7:5, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. Монфис подал 17 эйсов, один раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
Карреньо-Буста сравнял счёт в личном противостоянии с Монфисом в официальных матчах – 3-3.
За титул турнира в Метце Карреньо-Буста сыграет с первой ракеткой соревнований Хубертом Хуркачем из Польши.
Призовой фонд турнира в Метце составляет € 419 470.
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