Зверев обыграл Иснера и увеличил отрыв сборной Европы на Кубке Лэйвера

Теннисист из Германии Александр Зверев обыграл американца Джона Иснера в матче второго игрового дня Кубка Лэйвера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 10:5. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Зверев 13 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, Иснер подал 22 эйса и один раз ошибся на подаче. Соперники не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Зверев на Кубке Лэйвера выступает за сборную Европы, Иснер – за команду остального мира. После победы Александра счёт в противостоянии Европа – Мир стал 7-1. Напомним, за каждую победу во второй день даётся 2 очка.

В следующем матче второго игрового дня россиянин Даниил Медведев (команда Европы) встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (команда остального мира).