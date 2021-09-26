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Зверев обыграл Иснера и увеличил отрыв сборной Европы на Кубке Лэйвера

Зверев обыграл Иснера и увеличил отрыв сборной Европы на Кубке Лэйвера
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Теннисист из Германии Александр Зверев обыграл американца Джона Иснера в матче второго игрового дня Кубка Лэйвера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 10:5. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.

Зверев 13 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, Иснер подал 22 эйса и один раз ошибся на подаче. Соперники не реализовали ни одного брейк-пойнта.

Зверев на Кубке Лэйвера выступает за сборную Европы, Иснер – за команду остального мира. После победы Александра счёт в противостоянии Европа – Мир стал 7-1. Напомним, за каждую победу во второй день даётся 2 очка.

В следующем матче второго игрового дня россиянин Даниил Медведев (команда Европы) встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (команда остального мира).

Кубок Лэйвера. Финал
25 сентября 2021, суббота. 22:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 6 1 10
6 5 		7 8 0 5
         
Джон Иснер
США
Джон Иснер
Д. Иснер
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