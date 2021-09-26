Зверев обыграл Иснера и увеличил отрыв сборной Европы на Кубке Лэйвера
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Теннисист из Германии Александр Зверев обыграл американца Джона Иснера в матче второго игрового дня Кубка Лэйвера со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 10:5. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
Зверев 13 раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки, Иснер подал 22 эйса и один раз ошибся на подаче. Соперники не реализовали ни одного брейк-пойнта.
Зверев на Кубке Лэйвера выступает за сборную Европы, Иснер – за команду остального мира. После победы Александра счёт в противостоянии Европа – Мир стал 7-1. Напомним, за каждую победу во второй день даётся 2 очка.
В следующем матче второго игрового дня россиянин Даниил Медведев (команда Европы) встретится с канадцем Денисом Шаповаловым (команда остального мира).
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