Даниил Медведев прокомментировал уверенную победу в первом матче на Кубке Лэйвера

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал уверенную победу над канадцем Денисом Шаповаловым в первом для себя матче на Кубке Лэйвера – 2021. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу россиянина.

«Скажу честно – я сыграл невероятно. В особенности второй сет. На самом деле я не знал, чего ожидать от себя, потому что не играл полторы недели после US Open. Когда я приехал в Бостон, тренировался как мог последние три дня. На тренировках я не был особенно хорош, но, к удивлению, чувствовал себя хорошо. Ещё я слегка нервничал, выходя на матч, потому что не хотел стать первым игроком в нашей команде, кто проиграет в одиночном разряде.

В матче с Шаповаловым поначалу было непросто, мяч летел не так быстро, как мне того хотелось. Денис играл очень хорошо, а потом – я просто не мог остановиться, чему очень рад», — приводит слова Медведева Tennis Majors.