Стефанос Циципас: не ожидал, что Рублёв такой смешной. Приятно открыть его с новой стороны

Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, чем удивил его россиянин Андрей Рублёв на Кубке Лэйвера – 2021, который проходит в Бостоне (США). Ранее Циципас в паре с Рублёвым (команда Европы) одержали победу над Джоном Иснером и Ником Кирьосом (команда остального мира) со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 10:4.

«Наша команда состоит из отличных игроков, которые на протяжении последних двух лет только наращивали соперничество между собой. Каждый из этих парней в чём-то уникален. Если честно, я не ожидал, что Андрей Рублёв такой смешной. Он самый весёлый парень в команде. Он постоянно шутит, всех веселит. Очень приятно было открыть его с новой стороны», — приводит слова Циципаса Tennis now.

По итогам второго игрового дня команда Европы побеждает команду остального мира со счётом 11:1.