Роджер Федерер рассказал, когда сможет вернуться на корт

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, когда планирует вернуться на корт. В августе Федерер заявил, что решился на ещё одну операцию на колене и пропустит оставшуюся часть сезона.

«Было тяжело согласиться на ещё одну операцию, потому что в прошлом году я уже перенёс пару операций на колене. Но я был очень недоволен своим состоянием на Уимблдоне – я был далёк от игры на высочайшем уровне, хотя старался изо всех сил.

Сейчас мне нужно двигаться поступательно, шаг за шагом. Сначала нужно снова научиться нормально ходить, нормально бегать, потом отрабатывать движение боком, вернуть скорость. В итоге я снова вернусь на корт, но это займёт у меня ещё несколько месяцев. В следующем году посмотрим, мне не нужно спешить.

Хочу всё делать правильно, потому что это важно и для моей жизни – после тенниса я хочу наслаждаться полноценной жизнью. На самом деле сейчас я в хорошем состоянии, худшее уже позади. Сейчас я всем доволен», — приводит слова Федерера Tennis Majors.