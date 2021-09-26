Янник Синнер и Гаэль Монфис возглавили посев на турнире в Софии
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Софии (Болгария) с 27 сентября по 3 октября.
Первым сеяным соревнований стал 20-летний итальянец Янник Синнер – 20-й номер рейтинга ATP. В матче второго круга он сразится либо с канадцем Вашеком Поспишилом, либо с одним из квалифаеров. Второй номер посева у француза Гаэля Монфиса, во втором раунде он сыграет с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) – Пабло Андухар (Испания).
Также со второго круга турнир в Софии начнут австралиец Алекс де Минор (3) и казахстанец Александр Бублик (4).
Призовой фонд соревнований в Софии составит более € 419 тыс. В 2020 году турнир выигрывал именно Синнер, а в 2019-м его победителем становился россиянин Даниил Медведев.
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