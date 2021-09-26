Южнокореец Квон Сон У завоевал первый титул ATP в Нур-Султане

24-летний южнокорейский теннисист Квон Сон У завоевал первый титул в карьере на уровне ATP.

В финале турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан) Квон Сон У в двух сетах обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Решающий матч продлился 1 час 38 минут. Квон Сон У 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Дакворта – 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

По ходу турнира Сон обыграл россиянина Евгения Донского, серба Душана Лайовича, серба Ласло Джере и местного игрока Александра Бублика.

Призовой фонд турнира в Нур-Султане составил $ 480 тыс. За победу представитель Южной Кореи получит более $ 47 тыс.