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Южнокореец Квон Сон У завоевал первый титул ATP в Нур-Султане

Южнокореец Квон Сон У завоевал первый титул ATP в Нур-Султане
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24-летний южнокорейский теннисист Квон Сон У завоевал первый титул в карьере на уровне ATP.

В финале турнира категории ATP-250 в Нур-Султане (Казахстан) Квон Сон У в двух сетах обыграл представителя Австралии Джеймса Дакворта со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Решающий матч продлился 1 час 38 минут. Квон Сон У 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Дакворта – 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

По ходу турнира Сон обыграл россиянина Евгения Донского, серба Душана Лайовича, серба Ласло Джере и местного игрока Александра Бублика.

Призовой фонд турнира в Нур-Султане составил $ 480 тыс. За победу представитель Южной Кореи получит более $ 47 тыс.

Нур-Султан (м). Финал
26 сентября 2021, воскресенье. 11:40 МСК
Джеймс Дакворт
65
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3  
7 8 		6  
         
Квон Сон У
82
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
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