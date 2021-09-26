Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Нур-Султане, где сыграют семь россиянок
Поделиться
Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Нур-Султане (Казахстан) с 27 по 3 октября.
Возглавила посев местная теннисистка Юлия Путинцева, в матче первого круга она сыграет с представительницей Грузии Екатериной Горгодзе.
В турнире примут участие семь россиянок – Варвара Грачёва (7), Анастасия Потапова (WC), Анна Блинкова, Анастасия Гасанова, Виталия Дьяченко, Наталья Вихлянцева и Анастасия Захарова (обе – квалифаеры).
Грачёва на старте сразится с Кристиной Плишковой из Чехии, Потапова сыграет с представительницей Нидерландов Лесли Керкхове, Блинкова встретится с хорваткой Аной Конюх. Соперницы остальных россиянок определятся позднее.
Призовой фонд турнира в Нур-Султане составит более $ 235 тыс.
Новость по темеЮжнокореец Квон Сон У завоевал первый титул ATP в Нур-Султане
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
14:44
-
13:57
-
13:03
-
12:25
-
12:08
-
10:28
-
10:03
-
09:43
-
09:25
-
05:53
-
03:36
-
00:49
- 25 сентября 2021
-
22:09
-
20:56
-
19:46
-
19:30
-
17:34
-
17:08
-
15:35
-
15:30
-
13:37
-
13:15
-
11:58
-
11:46
-
11:00
-
10:33
-
09:37
-
08:27
-
05:13
-
00:23
- 24 сентября 2021
-
23:00
-
22:24
-
22:13
-
21:36
-
21:21
Партнерский контент