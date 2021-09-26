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Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Нур-Султане, где сыграют семь россиянок

Прошла жеребьёвка турнира WTA-250 в Нур-Султане, где сыграют семь россиянок
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Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250, который пройдёт в Нур-Султане (Казахстан) с 27 по 3 октября.

Возглавила посев местная теннисистка Юлия Путинцева, в матче первого круга она сыграет с представительницей Грузии Екатериной Горгодзе.

В турнире примут участие семь россиянок – Варвара Грачёва (7), Анастасия Потапова (WC), Анна Блинкова, Анастасия Гасанова, Виталия Дьяченко, Наталья Вихлянцева и Анастасия Захарова (обе – квалифаеры).

Грачёва на старте сразится с Кристиной Плишковой из Чехии, Потапова сыграет с представительницей Нидерландов Лесли Керкхове, Блинкова встретится с хорваткой Аной Конюх. Соперницы остальных россиянок определятся позднее.

Призовой фонд турнира в Нур-Султане составит более $ 235 тыс.

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