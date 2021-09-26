Анетт Контавейт завоевала второй титул в сезоне, выиграв турнир в Остраве

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA-500 в Остраве (Чехия). В решающем матче Контавейт нанесла поражение четвёртой сеяной гречанке Марии Саккари со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Контавейт дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Саккари подала три эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

Контавейт в пятый раз обыграла Саккари в официальном матче. Счёт в очном противостоянии теннисисток стал 6-5 в пользу гречанки.

Контавейт завоевала третий титул в карьере, второй в сезоне-2021 после победы на турнире в Кливленде. Победа в Остраве принесла Анетт $ 68 570 призовых и 470 очков рейтинга.