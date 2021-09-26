Анетт Контавейт завоевала второй титул в сезоне, выиграв турнир в Остраве
Поделиться
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт стала победительницей турнира WTA-500 в Остраве (Чехия). В решающем матче Контавейт нанесла поражение четвёртой сеяной гречанке Марии Саккари со счётом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Контавейт дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. Саккари подала три эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала единственную возможность взять подачу соперницы.
Контавейт в пятый раз обыграла Саккари в официальном матче. Счёт в очном противостоянии теннисисток стал 6-5 в пользу гречанки.
Контавейт завоевала третий титул в карьере, второй в сезоне-2021 после победы на турнире в Кливленде. Победа в Остраве принесла Анетт $ 68 570 призовых и 470 очков рейтинга.
Комментарии
- 26 сентября 2021
-
17:40
-
17:28
-
17:00
-
15:41
-
14:44
-
13:57
-
13:03
-
12:25
-
12:08
-
10:28
-
10:03
-
09:43
-
09:25
-
05:53
-
03:36
-
00:49
- 25 сентября 2021
-
22:09
-
20:56
-
19:46
-
19:30
-
17:34
-
17:08
-
15:35
-
15:30
-
13:37
-
13:15
-
11:58
-
11:46
-
11:00
-
10:33
-
09:37
-
08:27
-
05:13
-
00:23
- 24 сентября 2021
-
23:00
Партнерский контент