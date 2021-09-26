Елена Веснина: у Формулы-1 появился ещё один фанат

Российская теннисистка Елена Веснина рассказала о посещении Гран-при Формулы 1 в Сочи.
«Гран-при Формулы-1 в Сочи завершено. Я впервые оказалась на «Королевских гонках» и, кажется, у Формулы-1 появился ещё один фанат. Никогда не думала, что люблю скорость и рёв машин, но азарт гонки меня захватил. Может, потому что до начало самих гонок прокатилась по трассе со скоростью 270 км/ч?! Спасибо за крутую поездку на зелёном бумере!⠀
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Меня поразил один ключевой момент в гонке. На протяжении почти 30 кругов первым шёл британский гонщик Ландо Норрис, за ним шёл Хэмилтон. Начался дождь, но Норрис упорно не слышал уговоры членов его команды зайти на пит-стоп. И вот 50-й круг, дождь усиливается, Хэмилтон очень вовремя меняет покрышки на новые, а Норрис практически на лысой резине продолжает гонку, и в итоге его заносит на одном из поворотов, на 52-м круге…Хэмилтон его обходит и становится победителем, а Норрис не попадёт даже в топ-5 по результатам гонки…
Это была великолепная гонка, захватывающая до самого конца. Никита Мазепин пришёл 18-м, приятно было болеть за российского гонщика на таком престижном этапе Гран-при Формулы-1. Молодец, Никита», — написала Веснина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Весниной в «Инстаграме».
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