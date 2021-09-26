Сборная Европы с Рублёвым и Медведевым досрочно выиграла Кубок Лэйвера

Одержав победу в парном разряде в первом матче третьего игрового дня Кубка Лэйвера, российский теннисист Андрей Рублёв и представитель Германии Александр Зверев принесли сборной Европы досрочную победу на турнире.
По правилам соревнований в третий день за победу даётся 3 очка. В расписании осталось три матча. Если сборная Остального мира одержит три победы, то наберёт только 9 очков. При этом после победы Рублёва и Зверева сборная Европы выигрывает со счётом 14-1. Таким образом, 9 очков не изменят итогового результата Кубка Лэйвера.
Для сборной Европы это четвёртая победа в четырёх проведённых турнирах. Кубка Лэйвера проводится с 2017 года, но в 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
Видео можно посмотреть на странице Laver Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат TRIDENT8 dba Laver Cup и Eurosport.
В 2021 году на турнире в составе сборной Европы впервые выступали два российских теннисиста — Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В одной команде с ними играли немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини.
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