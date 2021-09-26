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Контавейт прокомментировала свою победу на турнире в Остраве

Контавейт прокомментировала свою победу на турнире в Остраве
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Эстонка Анетт Контавейт рассказала о секрете успеха и поделилась эмоциями от победы на турнире в Остраве. Напомним, сегодня, 26 сентября, 30-я ракетка мира обыграла гречанку Марию Саккари в решающем поединке (6:2, 7:5).

«Мария – отличная спортсменка. Мы провели друг с другом много тяжёлых матчей. Я знала, что должна хорошо играть, если хочу победить. Думаю, я неплохо подавала и играла достаточно агрессивно, но при этом действовала максимально стабильно.

Когда выигрываешь матчи, это придает уверенности. Я точно играю лучше, чем в середине сезона, и думаю, что это может принести хорошие плоды», – приводит слова Контавейт официальный сайт WTA.

Напомним, эстонская теннисистка выиграла 12 из 13 последних матчей.

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