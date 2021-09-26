Медведев и Рууд проиграли выставочный матч после победы сборной Европы в Кубке Лэйвера
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После досрочной победы сборной Европы в четвёртом розыгрыше Кубка Лэйвера для зрителей был проведён выставочный парный матч, в котором встретились теннисисты, заявленные на одиночные матчи в третий, заключительный день турнира, но не успевшие выйти на корт, так как соревнования неожиданно завершились после первого же матча игрового дня.
За сборную Европы сыграли россиянин Даниил Медведев и норвежец Каспер Рууд, за команду Остального мира канадец Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Диего Шварцман.
После получения трофея и обливания шампанским Медведев и Рууд за 1 час 12 минут уступили соперникам со счётом 3:6, 3:6. В зачёт Кубка Лэйвера встреча не шла.
Напомним, сборная Европы в четвёртый раз кряду выиграла почётный трофей. Итоговый счёт – 14-1.
Кубок Лэйвера. Финал
26 сентября 2021, воскресенье. 22:10 МСК
Даниил Медведев
Каспер Рууд
Д. Медведев К. Рууд
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Феликс Оже-Альяссим
Диего Шварцман
Ф. Оже-Альяссим Д. Шварцман
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