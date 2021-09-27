Рублёв: похоже, я умею очень хорошо играть в паре

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублёв ответил на вопрос о парных матчах в Кубке Лэйвера. Напомним, вчера россиянин выиграл матч вместе со Стефаносом Циципасом, а сегодня с Александром Зверевым – и принёс сборной Европы досрочную победу.
«Думал, что я один из худших, что умею только бить форхенды и всё. Но похоже, я умею очень хорошо играть в паре.
Это было потрясающе. Было очень приятно быть в команде с этими ребятами, нас поддерживали Бьорн Борг и Томас Энквист. Это большое удовольствие. Мы с нетерпением ждём следующего турнира в Лондоне, надеюсь, там тоже будет здорово», — приводит слова Рублёва Sports.ru.
Для сборной Европы это четвёртая победа в четырёх проведённых турнирах. Кубок Лэйвера проводится с 2017 года, но в 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
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