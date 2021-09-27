Даниил Медведев показал фото с Кубком Лэйвера

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фотографии с вручения Кубка Лэйвера.

«Чемпионы», — подписал снимки Медведев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Даниила Медведева в «Инстаграме».

Сборная Европы в четвёртый раз подряд стала обладателем Кубка Лэйвера. Впервые в команде были российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1.

В составе сборной Европы также выступали немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини.

Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана и провёл два матча в парном разряде, его партнёрами были Циципас и Зверев. Медведев разгромил Дениса Шаповалова из Канады.