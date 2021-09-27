Анастасия Павлюченкова поднялась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 27 сентября греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на пятую строчку, россиянка Анастасия Павлюченкова — на 10-ю.



Чемпионская гонка WTA. 27 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972.

5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3147.

6 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 3106.

7 (7). Наоми Осака (Япония) — 2771.

8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2671.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2435.

10 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2384.

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20 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 2061...

25 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 1785...

35 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1313...

41 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 1164...

59 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 717...

64 (62). Вера Звонарёва (Россия) — 661...

80 (81). Варвара Грачёва (Россия) — 549...

92 (91). Камилла Рахимова (Россия) — 454...

100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.