Анастасия Павлюченкова поднялась на 10-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 27 сентября греческая теннисистка Мария Саккари поднялась на пятую строчку, россиянка Анастасия Павлюченкова — на 10-ю.
Чемпионская гонка WTA. 27 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4398.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 3972.
5 (6). Мария Саккари (Греция) — 3147.
6 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 3106.
7 (7). Наоми Осака (Япония) — 2771.
8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2671.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 2435.
10 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2384.
...
20 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 2061...
25 (23). Вероника Кудерметова (Россия) — 1785...
35 (35). Людмила Самсонова (Россия) — 1313...
41 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 1164...
59 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 717...
64 (62). Вера Звонарёва (Россия) — 661...
80 (81). Варвара Грачёва (Россия) — 549...
92 (91). Камилла Рахимова (Россия) — 454...
100 (100). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398.
- 27 сентября 2021
-
09:00
-
08:24
-
08:21
-
08:18
-
08:14
-
00:53
-
00:24
- 26 сентября 2021
-
23:34
-
23:17
-
21:46
-
21:35
-
21:13
-
20:37
-
18:21
-
17:40
-
17:28
-
17:00
-
15:41
-
14:44
-
13:57
-
13:03
-
12:25
-
12:08
-
10:28
-
10:03
-
09:43
-
09:25
-
05:53
-
03:36
-
00:49
- 25 сентября 2021
-
22:09
-
20:56
-
19:46
-
19:30
-
17:34