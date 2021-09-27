Аслан Карацев поднялся на 24-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 27 сентября российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 24-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло. Лидерство сохранил серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции.



Рейтинг АТР. 27 сентября

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 133.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 575.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350.

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760.

5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 6130.

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815.

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 5173.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 4995.

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765.

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440.

...

24 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2072...

27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1965.

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