Даниил Медведев рассказал о новой причёске

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему решил сделать волосы немного короче.
«Мой новый внешний вид? Особых изменений нет. Я был на отдыхе и подумал о том, чтобы укоротить волосы. Не такая уж большая разница, не сказал бы, что я стал выглядеть странно. Я просто постригся!» — приводит слова Медведева Tennis World USA.
Фото: https://www.instagram.com/p/CUTLNK3JLvG/
Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1. В составе сборной Европы также выступали россиянин Андрей Рублёв, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана и провёл два матча в парном разряде, его партнёрами были Циципас и Зверев. Медведев разгромил Дениса Шаповалова из Канады. В минувшие выходные Медведев в составе сборной Европы выиграл Кубок Лэйвера.
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