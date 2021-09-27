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Андрей Рублёв назвал два самых эмоциональных момента в сезоне

Андрей Рублёв назвал два самых эмоциональных момента в сезоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу в составе сборной Европы на Кубке Лэйвера.

«В этом году у меня были два по-настоящему эмоциональных момента. Один — завоевание золотой олимпийской медали, а на этой неделе — второй. Это то, что останется со мной навсегда», — приводит слова Рублёва Sky Sports.

Досрочная победа сборной Европы над командой остального мира была зафиксирована уже после первого матча третьего игрового дня с итоговым счётом 14-1. В составе сборной Европы также выступали россиянин Даниил Медведев, немец Александр Зверев, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и итальянец Маттео Берреттини. Рублёв обыграл аргентинца Диего Шварцмана и провёл два матча в парном разряде, его партнёрами были Циципас и Зверев. Медведев разгромил Дениса Шаповалова из Канады. В минувшие выходные Медведев в составе сборной Европы выиграл Кубок Лэйвера.

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