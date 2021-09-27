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Ник Кирьос: это последний год, когда я играл на Кубке Лэйвера

Ник Кирьос: это последний год, когда я играл на Кубке Лэйвера
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Австралийский теннисист Ник Кирьос после поражения от грека Стефаноса Циципаса на Кубке Лэйвера рассказал, что это была его последняя игра до конца года.

«Мне нужно вернуться домой. Я в дороге уже четыре с половиной месяца. У моей мамы не слишком хорошо со здоровьем. Я бы хотел вернуться и увидеть её. Я снова играл на Кубке Лэйвера, и я не собираюсь врать, думаю, что это последний год, когда я играл на этом турнире. Пока я нахожусь на корте, я буду стараться изо всех сил, но я не собираюсь лгать и говорить, что планирую играть ещё четыре или пять лет в туре – это просто не для меня.

Очевидно, что я приведу своё тело в порядок и начну предсезонную подготовку к Открытому чемпионату Австралии, проведу время со своей семьёй. Я пересмотрю ценности. Чувствую, что сейчас я не из тех игроков, которые будут охотиться за очками, или за наградами, или за чем-то подобным. Мне больше нечего доказывать самому себе. Я невероятно горжусь тем, чего я достиг», — приводит слова Кирьоса Neoskosmos.

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