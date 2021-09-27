Ник Кирьос: это последний год, когда я играл на Кубке Лэйвера

Австралийский теннисист Ник Кирьос после поражения от грека Стефаноса Циципаса на Кубке Лэйвера рассказал, что это была его последняя игра до конца года.



«Мне нужно вернуться домой. Я в дороге уже четыре с половиной месяца. У моей мамы не слишком хорошо со здоровьем. Я бы хотел вернуться и увидеть её. Я снова играл на Кубке Лэйвера, и я не собираюсь врать, думаю, что это последний год, когда я играл на этом турнире. Пока я нахожусь на корте, я буду стараться изо всех сил, но я не собираюсь лгать и говорить, что планирую играть ещё четыре или пять лет в туре – это просто не для меня.

Очевидно, что я приведу своё тело в порядок и начну предсезонную подготовку к Открытому чемпионату Австралии, проведу время со своей семьёй. Я пересмотрю ценности. Чувствую, что сейчас я не из тех игроков, которые будут охотиться за очками, или за наградами, или за чем-то подобным. Мне больше нечего доказывать самому себе. Я невероятно горжусь тем, чего я достиг», — приводит слова Кирьоса Neoskosmos.

Новость по теме Рублёв в паре с Циципасом победил Иснера с Кирьосом на Кубке Лэйвера