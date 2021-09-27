Даниил Медведев: безумие, что я самый старый в команде Европы

Российский теннисист Даниил Медведев заметил, что он является самым старым игроком в команде Европы на Кубке Лэйвера.



«Я только что подумал об этом, но, должно быть, я самый старый в команде. Я не знаю, когда у Маттео день рождения. Это безумие, что я самый старый в команде, просто невероятно. Думаю, это здорово, потому что мы сможем играть на Кубке Лэйвера в течение следующих 10 лет, если останемся на тех же позициях в рейтинге.



Это победа для всего континента. Счёт был 3:0 в пользу сборной Европы, мы хотели сделать его 4:0. Если я снова сыграю на этом турнире, неважно, сколько раз, я всегда буду хотеть победы сборной Европы. Надеюсь, что счёт будет 30:0, даже если это невозможно», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

25-летний Медведев на два месяца старше 25-летнего партнёра по сборной Европы Маттео Берреттини. В состав команды также входят Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублёв и Каспер Рууд.

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