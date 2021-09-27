Ким Клейстерс: возвращение Маррея мотивирует и придаёт энергию

Экс первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бельгийка Ким Клейстерс рассказала о своём возвращении в спорт после перерыва.



«Я долго тренировалась, поэтому мне не терпится снова начать играть. Вот причина, по которой я здесь — сыграть как можно больше матчей, чтобы я могла постепенно повышать свой уровень и получать больше игрового ритма. Я чувствую, что на тренировках у меня многое получается хорошо, и я становлюсь лучше и сильнее. Теперь остаётся только попытаться сыграть достаточное количество матчей.

Посещение некоторых турниров и общение с игроками инициировало у меня внутренний вызов. Это была главная причина. Я задалась вопросом, смогу ли играть в теннис, который мне нравится. Для меня сейчас многое в новинку. Моё тело по-другому реагирует на нагрузки после рождения трёх детей. Я чувствую, что смогла провести больше тренировок подряд, чем за долгое время. Так что это действительно здорово — быть в состоянии сделать это. Я стараюсь проводить все свои тренировки очень рано, с 5 утра, тренируюсь до того, как дети проснутся, и пытаюсь сделать все дела, пока дети в школе. После этого я могу делать все вещи, которые делают обычные родители: водить детей на занятия, готовить и убирать. Мне нравится этот вызов.

Видеть Энди Маррея и то, как он говорит о своём возвращении, это так мотивирует и даёт много энергии. Видеть, как он проходит через то, через что прошёл, но остаётся открытым в отношении проблем, имеет веру в то, что у него получится с этим справиться — это то, чего я могу добиться», — приводит слова 38-летней Клейстерс WTA.