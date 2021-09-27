Джон Макинрой: проводить другие турниры во время Кубка Лэйвера — это ошибка ATP

Капитан сборной мира на Кубке Лэйвера, американский теннисист Джон Макинрой поделился мнением, что этот турнир заслуживает большего уважения, и призвал не планировать другие турниры ATP на даты, когда он состоится.



«Это моё личное мнение, но я не думаю, что какие-либо другие турниры должны проводиться во время Кубка Лэйвера, если организаторы хотят попытаться достичь уровня, скажем, Кубка Райдера (популярные соревнования по гольфу среди мужчин между командами из Европы и Соединённых Штатов. — Прим. «Чемпионата»). Кубок Лэйвера должен стоять в расписании сам по себе.



Некоторые скажут: «Другие теннисисты должны иметь возможность играть и набирать очки в Казахстане или где бы они сейчас ни находились». Я просто не согласен с этим. Думаю, что это ошибка ATP. Турниру трудно добиться уважения, которого, я полагаю, он заслуживает. Это разрывает меня на части», — приводит слова Макинроя Тennis 365.

В этом году Кубок Лэйвера был сыгран четвёртый раз. Местом проведения стал Бостон (США). Одновременно с ним состоялись два турнира ATP Tour 250 в Меце (Франция) и Нур-Султане (Казахстан).

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