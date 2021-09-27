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Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Нур-Султане

Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира в Нур-Султане
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Российская теннисистка Варвара Грачёва вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Нур-Султане (Казахстан). В матче первого круга она обыграла представительницу Чехии Кристину Плишкову.

Для победы Грачёвой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5) в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Грачёва выполнила 1 эйс, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова 9 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и использовала 3 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Грачёва сразится с представительницей Украины Лесей Цуренко, проводившей матч первого круга с россиянкой Виталией Дьяченко.

Нур-Султан (ж). 1-й круг
27 сентября 2021, понедельник. 15:20 МСК
Варвара Грачёва
88
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
3 		6 5  
         
Кристина Плишкова
129
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
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