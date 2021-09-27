Роджер Федерер: если ты спокойно относишься к проигрышам, то твои дни в спорте уже сочтены

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал об эмоциях после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2021. Напомним, швейцарец уступил Хуберту Хуркачу (Польша) со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.
«Когда я покидал корт, я чувствовал любовь толпы и её поддержку. Конечно, всегда тяжело покидать Уимблдон раньше, чем в финале… Когда ты выходишь в финал, есть церемония вручения трофея, есть что-то ещё, но когда ты проигрываешь раньше, ну, ты собираешь вещи и уходишь, и в этот момент сцена принадлежит твоему сопернику-победителю, а не тебе.
Оглядываясь немного назад, я очень благодарен, очень счастлив, что смог играть. Последние полтора года были крайне трудными. Это было тяжело из-за двойной операции на колене, которую я перенёс в прошлом году, реабилитация проходила очень медленно. Я хотел бы быть в лучшей форме к Уимблдону в этом году. Но, в конце концов, я вышел в четвертьфинал — я играл на Уимблдоне! Никогда нельзя принимать такие вещи как должное: помните, другие ребята никогда в жизни не выходили в четвертьфинал на Уимблдоне, так что это был неплохой турнир для меня.
Проигрывать никогда не весело. И это должно быть больно. Знаете, мне кажется, что если ты спокойно относишься к проигрышам, то твои дни в спорте уже сочтены. Но я думаю, что это была смесь разочарования, злости на то, что я должен был или мог сделать по-другому, не только в последние 20 минут игры, но и за последние шесть месяцев, если уж на то пошло. В этот момент в голове проносится так много мыслей», — приводит слова Федерера GQ.
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