Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давыденко: в 40 лет одним теннисом уже не выиграть, сейчас все физически крепче Федерера

Давыденко: в 40 лет одним теннисом уже не выиграть, сейчас все физически крепче Федерера
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко поделился мнением по поводу швейцарца Роджера Федерера.

«Было жаль его после поражения в четвертьфинале Уимблдона. Он пытается себе или кому-то доказать, что может в 40 лет выигрывать. Хотя он всего достиг, всё сделал. Но на самом деле наш организм не всегда готов. Не знаю, какие нужны медикаменты, лекарства, чтобы так его поддерживать: в 40 лет быть физически в форме как в 20 или 30. Потому что разница большая. Он столько играл, бегал — организм истощён. И в 40 лет чисто одним теннисом уже не выиграть. Все игроки бегают, достают мячи, борются и физически они намного крепче Федерера.

Помню, пару лет назад встречался с ним в Шанхае и спрашивал, что его держит. «Меня, слава богу, держит ещё физика. Если не фитнес-тренер, я бы уже давно сломался», — приводит слова Давыденко Eurosport.

Новость по теме
Роджер Федерер: если ты спокойно относишься к проигрышам, то твои дни в спорте уже сочтены
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021