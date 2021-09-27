Давыденко: в 40 лет одним теннисом уже не выиграть, сейчас все физически крепче Федерера

Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко поделился мнением по поводу швейцарца Роджера Федерера.
«Было жаль его после поражения в четвертьфинале Уимблдона. Он пытается себе или кому-то доказать, что может в 40 лет выигрывать. Хотя он всего достиг, всё сделал. Но на самом деле наш организм не всегда готов. Не знаю, какие нужны медикаменты, лекарства, чтобы так его поддерживать: в 40 лет быть физически в форме как в 20 или 30. Потому что разница большая. Он столько играл, бегал — организм истощён. И в 40 лет чисто одним теннисом уже не выиграть. Все игроки бегают, достают мячи, борются и физически они намного крепче Федерера.
Помню, пару лет назад встречался с ним в Шанхае и спрашивал, что его держит. «Меня, слава богу, держит ещё физика. Если не фитнес-тренер, я бы уже давно сломался», — приводит слова Давыденко Eurosport.
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