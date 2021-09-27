Чесноков назвал неожиданным решение Медведева принять участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля»

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков высказался по поводу участия российских теннисистов в турнире «ВТБ Кубок Кремля».

«Даже удивительно, что все наши лучшие теннисисты будут участвовать в Кубке Кремля. Мне кажется, турнир получится достаточно насыщенным. Но для меня это неожиданность, честно говоря. В это время есть другие турниры. Было бы неплохо, если бы кто-то из наших ребят был на другом соревновании. Ну слишком много наших ребят.

Медведев последнее время не играл на Кубке Кремля, вот уж неожиданно, что он согласился. Мне бы хотелось видеть достаточно сильных иностранных ребят. Если четверо россиян будут в полуфиналах друг с другом играть, то получится чистый чемпионат России», — приводит слова Чеснокова Metaratings.

Напомним, турнир пройдёт в Олимпийском комплексе «Лужники» с 18 по 24 октября.